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Платной COVID-вакцины в Украине до конца года не будет. Ляшко объяснил почему

Новина українською → Киев, Вторник 20 апреля 2021 10:02
Платной COVID-вакцины в Украине до конца года не будет. Ляшко объяснил почему Фото: главный санврач Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что платной вакцини от коронавируса в Украине в этом году не будет. В мире сейчас наблюдается дефицит вакцин - их выпускают небольшими партиями.

Об этом он заявил в эфире "Сниданка с 1+1".

По его словам, в этом году платная вакцина не является целесообразной. Ляшко отметил, что проблема не в том, можно ли использовать или нет платную вакцину.

"Сегодня все производители работают с правительствами стран. И правительства предусмотрели в бюджетах средства для закупки вакцин для всех групп людей. Украина также предусмотрела средства для закупки необходимого количества вакцин", - заявил Ляшко.

Он отметил, что в мире дефицит вакцин, а потому, если в Украине продают вакцину от коронавируса - это криминал, за это можно понести ответственность.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина от COVID может появиться в украинских аптеках ближе к лету.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна подготовить современную лабораторию для разработки вакцин.

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