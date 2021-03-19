Почему в Европе разгорелся скандал вокруг вакцины AstraZeneca: объяснение эксперта

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий, говорится в материале "Взяли паузу: почему в мире прекращают вакцинацию AstraZeneca и как быть Украине" .

По его словам, мог сработать натиск популистских партий, которые есть во многих европейских странах. Также это могло ускорить российское вмешательство.

Эксперт назвал несколько факторов, которые делают AstraZeneca более конкурентоспособной по сравнению с остальными: низкая цена, эффективность уже после первой дозы, а также огромные масштабы производства.

"Мы видим, насколько сильный напор идет на Европейский союз со стороны России. Не секрет, что одна доза AstraZeneca в разы дешевле, чем вакцина Pfizer-BioNTech. Если говорить о российской вакцине от Института Гамалеи "Спутник V", то ее цена больше 10 долларов за дозу. Тогда как AstraZeneca стоит около 3 долларов за дозу", - рассказал Лапий.