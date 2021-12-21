Как подготовиться к ПЦР-тесту на COVID-19: алгоритм действий
Своевременное диагностирование COVID-19 уменьшает риск осложнений и способно уберечь окружающих от этого вируса. В Министерстве здравоохранения Украины напомнили украинцам, как правильно подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на telegram-канал "Коронавірус_інфо".
В частности, желающим сдать ПЦР-тест для проверки, инфицирован ли пациент вирусом из семейства коронавирусов или нет, необходимо соблюдать определенный алгоритм действий. Нарушение правил может привести к неправильным результатам анализа.
Когда сдавать
В Министерстве здравоохранения рекомендуют сдавать анализ утром, сразу после пробуждения.
За 6 часов до сдачи анализа нельзя
- Принимать препараты для орошения носоглотки.
- Принимать препараты, которые необходимо рассасывать.
За 3-4 часа до сдачи анализа категорически нельзя:
- Есть.
- Пить.
- Использовать жевательную резинку.
- Употреблять конфеты.
- Чистить зубы.
- Ополаскивать ротовую полость.
- Курить.
Напомним, ранее в Министерстве экономики Украины рассказали, как получить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить выплату с 19 декабря.