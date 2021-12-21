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Как подготовиться к ПЦР-тесту на COVID-19: алгоритм действий

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Украина, Вторник 21 декабря 2021 15:57
Как подготовиться к ПЦР-тесту на COVID-19: алгоритм действий Фото: ПЦР-тест на COVID-19 (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Своевременное диагностирование COVID-19 уменьшает риск осложнений и способно уберечь окружающих от этого вируса. В Министерстве здравоохранения Украины напомнили украинцам, как правильно подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на telegram-канал "Коронавірус_інфо".

В частности, желающим сдать ПЦР-тест для проверки, инфицирован ли пациент вирусом из семейства коронавирусов или нет, необходимо соблюдать определенный алгоритм действий. Нарушение правил может привести к неправильным результатам анализа.

Когда сдавать

В Министерстве здравоохранения рекомендуют сдавать анализ утром, сразу после пробуждения.

За 6 часов до сдачи анализа нельзя

  • Принимать препараты для орошения носоглотки.
  • Принимать препараты, которые необходимо рассасывать.

За 3-4 часа до сдачи анализа категорически нельзя:

  • Есть.
  • Пить.
  • Использовать жевательную резинку.
  • Употреблять конфеты.
  • Чистить зубы.
  • Ополаскивать ротовую полость.
  • Курить.Как подготовиться к ПЦР-тесту на COVID-19: алгоритм действий

Напомним, ранее в Министерстве экономики Украины рассказали, как получить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить выплату с 19 декабря.

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