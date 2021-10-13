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На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда

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Киев, Среда 13 октября 2021 12:42
На поезд могут не пустить с билетом. В УЗ рассказали о новых правилах: что надо для проезда Фото: с 21 октября будут действовать новые правила в поездах (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Александр Мороз

Проезд в межрегиональных поездах "Укрзализныци" с 21 октября будет осуществляться по новым правилам. Согласно решению Кабинета министров, на поезд будут пускать только ковид-безопасных пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг руководителя пассажирского направления УЗ Александра Перцовского.

В частности, с 21 октября при посадке на поезд проводник будет проверять у пассажира наличие таких документов:

  • паспорт,
  • посадочный билет,
  • COVID-сертификат или ПЦР-тест / тест на антиген.

Как пояснили в УЗ, пассажиров, у которых нет "коронавирусных" документов, на поезд пускать не будут. Проводник имеет право отказать в доступе.

Напомним, РБК-Украина писало, что в связи с новыми ограничениями в "Интерсити" теперь будут проверять документы при посадке.

Отметим, новые ограничения на транспорте не касаются детей.

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