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Пограничники не пустили в Украину 35 белорусов, у которых были фейковые COVID-справки

Новина українською → Суббота 10 апреля 2021 14:23
Пограничники не пустили в Украину 35 белорусов, у которых были фейковые COVID-справки Фото: у всех пассажиров автобуса были фейковые справки (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Инна Собора

В пункте пропуска "Дольск" пограничники Луцкого отряда обнаружили автобус с белорусами, которые пытались незаконно попасть в Украину. У них было 35 фейковых справок о прохождении ПЦР-тестирование на COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-центре ГПСУ.

Во время проверки предъявленных результатов теста на COVID-19 у инспектора пограничного контроля возникли сомнения действительности справок.

В ходе более тщательного исследования пограничники установили, что бланки существенно отличаются от оригинала, а также на них отсутствуют обязательные реквизиты. Кроме того, у нескольких пассажиров охранники границы обнаружили справки с одинаковыми номерами.

"Гражданам Беларуси пограничники установленным порядком отказали в пропуске на территорию Украины. О данном факте проинформировали сотрудников Нацполиции и направлили уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 УКУ", - говорится в сообщении.

Ранее Беларусь закрыла свои границы для иностранцев якобы для противодействия распространению коронавируса. Попасть в страну можно было только самолетом через аэропорт "Минск".

Напомним, Украина договорилась с Беларусью о допуске украинцев-белорусских пациентов больниц в соседнюю страну.

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