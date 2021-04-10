Пограничники не пустили в Украину 35 белорусов, у которых были фейковые COVID-справки

В пункте пропуска "Дольск" пограничники Луцкого отряда обнаружили автобус с белорусами, которые пытались незаконно попасть в Украину. У них было 35 фейковых справок о прохождении ПЦР-тестирование на COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-центре ГПСУ .

Во время проверки предъявленных результатов теста на COVID-19 у инспектора пограничного контроля возникли сомнения действительности справок.

В ходе более тщательного исследования пограничники установили, что бланки существенно отличаются от оригинала, а также на них отсутствуют обязательные реквизиты. Кроме того, у нескольких пассажиров охранники границы обнаружили справки с одинаковыми номерами.

"Гражданам Беларуси пограничники установленным порядком отказали в пропуске на территорию Украины. О данном факте проинформировали сотрудников Нацполиции и направлили уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 УКУ", - говорится в сообщении.