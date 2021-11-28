ru ua
Вс, 28 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что "Омикрон" опаснее "Дельты", - ВОЗ

Новина українською →
Воскресенье 28 ноября 2021 22:08
Пока недостаточно данных, чтобы утверждать, что "Омикрон" опаснее "Дельты", - ВОЗ Фото: Всемирная организация здравоохранения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня недостаточно данных, чтобы утверждать, что новый штамм коронавируса, который обнаружили в ЮАР, "Омикрон" является более опасным за "Дельту". Также неизвестно, легче ли он передается от человека к человеку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

"В районах Южной Африки, затронутых этим вариантом, возросло число людей с положительным результатом тестирования, но сейчас проводятся эпидемиологические исследования, чтобы понять, связано ли это со штаммом "Омикрон" или другими факторами", - говорится в заявлении.

В то же время в ВОЗ отмечают, что пока неизвестно, может ли "Омикрон" привести к более тяжелому течению болезни. Несмотря на то, что в ЮАР наблюдается рост количества госпитализаций, это также может быть и следствием увеличения общего количества инфицированных людей.

Неясно, отличаются ли симптомы "Омикрона" от проявлений других вариантов коронавируса.

Однако, вакцины и в дальнейшем являются единственным и эффективным способом предотвратить тяжелую болезнь и смерть.

"Вакцины остаются критическим элементом для сокращения случаев сложного протекания болезни и смерти, в том числе против доминантного варианта "Дельта". Существующие вакцины остаются эффективными против тяжелой болезни и смерти", - добавили в ВОЗ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус ВОЗ
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе