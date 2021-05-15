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Полицейских в Киеве начали вакцинировать от коронавируса второй дозой

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Суббота 15 мая 2021 15:46
Полицейских в Киеве начали вакцинировать от коронавируса второй дозой Фото: вакцинацию полностью прошел Андрей Крищенко (фото npu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Киеве начался второй этап вакцинации от коронавируса. Прививки делают вакциной китайского производства CoronaVac.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Так, вторую дозу вакцины получили 2300 полицейских столицы.

"Полицейские круглосуточно находятся в контакте с людьми и прекрасно понимают, что они - в зоне повышенного риска. Поэтому, как только мы получили вакцину, сразу начали вакцинацию личного состава. А сегодня я вместе с полицейскими прошли ревакцинацию", - подчеркнул Крищенко.

Напомним, 17 апреля сообщалось, что первые 200 правоохранителей вакцинировались от коронавируса китайским препаратом CoronaVac. Прививки получили сотрудники столичных аэропортов "Борисполь" и "Жуляны",

Интервал между введением CoronaVac составляет 28 дней. То есть сегодня истекает ровно этот срок.

Раньше в Минздраве называли даты начала вакцинации второй дозой.

По состоянию на утро 15 мая, 13 661 человек из более 900 тысяч привитых завершила вакцинацию, то есть получила две дозы.

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