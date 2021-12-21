ru ua
Вт, 21 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Полностью привились от COVID 13 млн украинцев, а почти 80 - получили дополнительную дозу

Новина українською →
Украина, Вторник 21 декабря 2021 08:32
Полностью привились от COVID 13 млн украинцев, а почти 80 - получили дополнительную дозу Фото: полностью привились от COVID 13 млн украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине по состоянию на утро, 21 декабря прошли базовый курс вакцинации от коронавируса более 13 млн человек. Дополнительную прививку получили за сутки почти 80 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 20 декабря от коронавируса было вакцинировано 110 740 человек. Из которых первую дозу вакцины получило 36 056 человек, а полностью иммунизированны - 74 605, дополнительную дозу получили 79 человек.

В целом в Украине

От начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 422 443 человека, из них получили первую дозу - 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 13 061 477, а получили дополнительную дозу - 171 человек.

В общем количестве в стране проведено 27 484 089 прививок.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, решение о сроках применения бустерной дозы вакцины от коронавируса будет принято на этой неделе.

Добавим, в Украине разрешили применение третьей дозы вакцины от коронавируса отдельным категориям населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Коронавирус Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе