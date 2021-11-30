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Полностью вакцинировались от коронавируса уже более 11 млн украинцев

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Украина, Вторник 30 ноября 2021 08:23
Полностью вакцинировались от коронавируса уже более 11 млн украинцев Фото: полностью вакцинировались от коронавируса уже более 11 млн украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на утро, 30 ноября в Украине получили две дозы вакцины от коронавируса более 11 млн человек. Всего в стране проведено 24,5 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За минувшие сутки от коронавируса было вакцинировано 226 059 человек.

Из которых первую дозу вакцины получили 71 124 человека, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 154 935 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито от COVID 13 391 656 человек.

Из которых получили первую дозу - 13 391 654 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 122 635 человек.

В общем количестве в Украине проведено 24 514 289 прививок.

Напомним, за минувшие сутки зафиксировали более 10 тысяч новых случаев коронавируса, умерли от болезни 561 человек.

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