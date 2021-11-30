Полностью вакцинировались от коронавируса уже более 11 млн украинцев
По состоянию на утро, 30 ноября в Украине получили две дозы вакцины от коронавируса более 11 млн человек. Всего в стране проведено 24,5 млн прививок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Статистика за сутки
За минувшие сутки от коронавируса было вакцинировано 226 059 человек.
Из которых первую дозу вакцины получили 71 124 человека, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 154 935 человек.
В целом в Украине
С начала вакцинальной кампании в стране привито от COVID 13 391 656 человек.
Из которых получили первую дозу - 13 391 654 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 122 635 человек.
В общем количестве в Украине проведено 24 514 289 прививок.
Напомним, за минувшие сутки зафиксировали более 10 тысяч новых случаев коронавируса, умерли от болезни 561 человек.