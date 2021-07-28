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Полностью вакцинированные люди могут передавать штамм "Дельта", - CDC

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США , Среда 28 июля 2021 18:02
Полностью вакцинированные люди могут передавать штамм "Дельта", - CDC Фото: полностью вакцинированные люди могут передавать штамм "Дельта" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) заявили, что люди, которые прошли полный курс вакцинации также могут передавать "Дельту". Несмотря на все, прививка и в дальнейшем предотвращает осложнения в случае инфицирования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам главы CDC Рошель Валенски, после того, как агентство получило доказательства про то, что полностью вакцинированы люди также могут передавать штамм "Дельта", было принято решение восстановить масочный режим в районах с высоким риском заражения для лиц, прошедших полный курс вакцинации.

Стоит отметить, что в мае CDC сообщало о том, что вакцинированные люди с меньшей вероятностью передают вирус другим, однако новые данные относительно стремительного распространения "Дельты" заставили агентство пересмотреть свои выводы.

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