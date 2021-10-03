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Почти половина днепрян вакцинировались от коронавируса, - Филатов

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Днепр, Воскресенье 03 октября 2021 14:40
Почти половина днепрян вакцинировались от коронавируса, - Филатов Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В Днепре по состоянию на 1 октября одной дозой вакцины от коронавируса привились по меньшей мере 407 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Днепра Бориса Филатова в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Я считаю, что каждый госслужащий, политический деятель не должен пальцем показывать на эфемерную владу, а заниматься этим лично, самостоятельно и на своем месте. Народный депутат, мэр города, министр и тогда у нас все получиться. И пример Днепра, является тому доказательством", - добавил Филатов.

Напомним, всего в Украине за прошедшие сутки вакцинировали от коронавируса почти 53 тысячи человек. Одну дозу получили 28 800 человек, полностью иммунизированные - 24 190 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 7 173 270 человек, из них получили одну дозу - 7 173 268 человек.

Полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 755 315 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего сделали 12 928 583 прививки.

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