Почти половина днепрян вакцинировались от коронавируса, - Филатов

В Днепре по состоянию на 1 октября одной дозой вакцины от коронавируса привились по меньшей мере 407 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Днепра Бориса Филатова в эфире " Свободы слова Савика Шустера ".

"Я считаю, что каждый госслужащий, политический деятель не должен пальцем показывать на эфемерную владу, а заниматься этим лично, самостоятельно и на своем месте. Народный депутат, мэр города, министр и тогда у нас все получиться. И пример Днепра, является тому доказательством", - добавил Филатов.

Напомним, всего в Украине за прошедшие сутки вакцинировали от коронавируса почти 53 тысячи человек. Одну дозу получили 28 800 человек, полностью иммунизированные - 24 190 человек.

С начала вакцинальной кампании привиты 7 173 270 человек, из них получили одну дозу - 7 173 268 человек.

Полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 755 315 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего сделали 12 928 583 прививки.