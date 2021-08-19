Половина населения Японии получила первую дозу COVID-вакцины

Половина населения Японии получила как минимум одну дозу вакцины от COVID-19. Однако власти страны уже задумались о возможности введения японцам третьей дозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

Согласно данным правительства страны, в Японии чуть менее 64 миллионов из 125-миллионного населения страны были частично или полностью вакцинированы от коронавируса. При этом около 49 миллионов человек, или почти 40%, получили две дозы.

Также власти Японии надеются уже к концу августа вакцинировать почти половину населения двумя дозами вакцины от коронавируса, а почти 60% - к концу сентября.

"Это позволит Японии почти сравняться с США и Великобританией", - заявил премьер-министр Ёсихидэ Суга.

Кроме того, правительство рассматривает возможность введения третьей дозы в следующем году. Власти опасаются снижения эффективности вакцины.