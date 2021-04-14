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Более половины всех взрослых в Украине в этом году должны быть вакцинированы, - Шмыгаль

Новина українською → Украина, Среда 14 апреля 2021 13:41
Более половины всех взрослых в Украине в этом году должны быть вакцинированы, - Шмыгаль Фото: в Украине планируют ускорить темпы вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

В соответствии с обновленным национальным планом вакцинации против COVID-19 в Украине, более половины взрослого населения страны должны быть привиты в 2021 году. В правительстве уверяют, что законтрактовали достаточное количество безопасных вакцин.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства 14 апреля.

"В этом году ожидаем, что более половины всех взрослых в Украине получат прививку (против коронавируса - ред.)", - сказал Шмыгаль, отметив, что такие ожидания вытекают из обновленного национального плана вакцинопрофилактики.

По словам премьера, план предусматривает ускорение темпов вакцинации.

"Правительством законтрактовано достаточное количество безопасных и надежных вакцин для достижения поставленного плана", - заверил премьер.

Напомним, в Киевской и Черкасской областях за вчерашний день не сделали ни одной прививки от коронавируса. Всего за сутки в Украине вакцинировали 15 152 человека, за все время - 403 553 человек.

В листе ожидания вакцинации от COVID-19 записались 960 449 человек.

Ранее в Министерстве здравоохранения обнародовали состав вакцин от коронавируса, которые используются на территории Украины. Состав нужно знать, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки.

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