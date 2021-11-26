Польша в декабре начнет вакцинацию детей от COVID

По данным пресс-секретаря Министерства здравоохранения Польши Войцеха Андрусевича, в декабре начнется вакцинация детей от коронавируса. Будут прививать несовершеннолетних в возрасте от 5 до 11 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

25 ноября для детей была одобрена вакцина Comirnaty, котрая совместно разработана компаниями Pfizer и BionTech. Для детей младшего возраста рекомендованая доза - 10 мкг (для детей от 12 лет - 30 мкг).

По словам Андрусевича, преимущества Comirnaty для детей больше, чем риски, особенно при заболеваниях, которые увеличивают риск тяжелого течения COVID.

"У нас уже заключен контракт на 1,1 миллиона доз на декабрь. Мы надеемся, что они будут доставлены не позднее середины декабря и мы сможем начать вакцинацию. Однако мы ведем переговоры, чтобы сделать это быстрее", - сказа представитель Минздрава Польши.