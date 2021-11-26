ru ua
Пт, 26 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Польша в декабре начнет вакцинацию детей от COVID

Новина українською →
Польша, Пятница 26 ноября 2021 10:33
Польша в декабре начнет вакцинацию детей от COVID Фото: в Польше в декабре будут делать COVID-вакцину детям (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

По данным пресс-секретаря Министерства здравоохранения Польши Войцеха Андрусевича, в декабре начнется вакцинация детей от коронавируса. Будут прививать несовершеннолетних в возрасте от 5 до 11 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

25 ноября для детей была одобрена вакцина Comirnaty, котрая совместно разработана компаниями Pfizer и BionTech. Для детей младшего возраста рекомендованая доза - 10 мкг (для детей от 12 лет - 30 мкг).

По словам Андрусевича, преимущества Comirnaty для детей больше, чем риски, особенно при заболеваниях, которые увеличивают риск тяжелого течения COVID.

"У нас уже заключен контракт на 1,1 миллиона доз на декабрь. Мы надеемся, что они будут доставлены не позднее середины декабря и мы сможем начать вакцинацию. Однако мы ведем переговоры, чтобы сделать это быстрее", - сказа представитель Минздрава Польши.

Напомним, власти Польши не планируют вводить в стране локдаун, несмотря на увеличение заболеваемости коронавирусом. Среди причин премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал протесты недовольных такими мерами, что приводит к росту инфицированных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе