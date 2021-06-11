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Польша начинает ослаблять карантин с 13 июня

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Пятница 11 июня 2021 12:07
Польша начинает ослаблять карантин с 13 июня Фото: карантин в Польше ослабляют с 13 июня (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Польша начнет снимать очередные санитарно-эпидемиологические ограничения постепенно с 13 по 26 июня. Карантин смягчают на время отпусков.

Об этом заявил премьер страны Матеуш Моравецкий, пишет "Польское радио".

По его словам, в ближайшие дни будет открыт национальный стадион в Варшаве, чтобы там могла действовать зона болельщиков во время Чемпионата Европы по футболу.

"Уже с 13 июня в костелах сможет бывать больше людей - там может быть занята половина мест. Это уравнивание условий с другими учреждениями, где такие условия уже функционируют. Большинство новых правил будет действовать с 26 июня. Мы смягчаем ограничения на время отпусков и поставим их в зависимость от количества заболеваний", - сказал Моравецкий.

Кроме того, с 26 июня на ярмарках и конференциях будут действовать следующие правила: 1 человек на 10 квадратных метров поверхности помещения, а в спортивных объектах и на концертах - 50 процентов мест.

Ранее сообщалось, что в Польше обсудили полное снятие карантина.

РБК-Украина писало, что в Польше началась вакцинация от COVID для граждан Украины, которые едут в страну на учебу или на работу.

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