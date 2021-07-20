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Польша может перепродать 4 млн доз вакцин от COVID Украине и Балканам

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Варшава, Вторник 20 июля 2021 13:09
Польша может перепродать 4 млн доз вакцин от COVID Украине и Балканам Фото: Польша хочет перепродать свои вакцины (Billie Weiss/Boston Red Sox/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Польское правительство на следующей неделе может перепродать 4 млн доз вакцин от COVID. Ожидается, что вакцины купят Украины и страны Балканского региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Сообщается, что Польша заказала более 100 млн доз вакцин, но на сегодня темпы вакцинации резко снижаются. Таким образом, вакцины с коротким сроком годности могут быть отправлены в Украину и балканские страны.

При этом Польша не намерена продавать однокомпонентную вакцину Johnson & Johnson, для продажи будут предложены препараты AstraZeneca, Moderna и Pfizer - в зависимости от того, какой препарат был запрошен самими странами.

По словам главы Агентства стратегических резервов Михала Кучмеровского, о желании купить вакцины сообщили 26 стран. Варшава не будет зарабатывать деньги на продаже препаратов, поскольку это запрещено соглашением Еврокомиссии, которое оговаривало поставки в страны ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что США отправили в Украину 2 миллиона доз вакцины Moderna.

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