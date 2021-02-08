Польша получила первую партию вакцины AstraZeneca, ожидают миллион доз
Польша получила первую партию вакцины фирмы AstraZeneca. В страну поступило 120 тысяч доз.
Об этом сообщает "Польское радио".
По словам координатора вакцинации в Польше Каролины Пизяк-Ковальской, у вакцины AstraZeneca меньшая эффективность защиты от заражения. Зато она защищает от тяжелого течения COVID-19.
"Она чрезвычайно эффективна в контексте блокировки возможного развития осложнений и тяжелого течения болезни. Преимущество векторных вакцин в том, что они вызывают сильный иммунный ответ организма. Достаточно дать малую дозу этого препарата", - сказала Пизяк-Ковальская.
Ожидается, что всего до конца февраля AstraZeneca доставит в Польшу миллион доз вакцины.
Ранее сообщалось, что Литва, Латвия и Эстония получили первые партии вакцины AstraZeneca от коронавируса.
РБК-Украина писало, что Румыния 7 февраля получит первую партию вакцины от AstraZeneca против коронавируса.
Известно, что все страны Евросоюза в феврале-марте получат урезанное количество доз от AstraZeneca из-за трудностей в производстве препарата.