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Польша рассчитывает начать вакцинацию в феврале-марте

Новина українською → Пятница 04 декабря 2020 01:51
Польша рассчитывает начать вакцинацию в феврале-марте Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Процесс вакцинации от коронавируса в Польше должен начаться в феврале или марте. Вакцины должны быть бесплатными и добровольными.

Об этом пишет "Польское радио".

В первую очередь будут вакцинировать работников медицинских служб, жителей домов социальной помощи и людей преклонного возраста. Всего польское правительство заказало 45 миллионов доз вакцин против коронавируса в трех фармацевтических компаний: Pfizer BioNTech, Johnson&Johnson oraz AstraZeneca.

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сейчас ситуация с местами в больницах "сравнительно стабильная".

"Почти половина мест для зараженных коронавирусом и треть аппаратов искусственного дыхания остаются доступными. Мы готовим резервные больницы на случай ухудшения эпидемической ситуации", - сказал он.

Ранее в Польше заявляли о вероятности начала вакцинации в январе.

Напомним, Британия стала первой страной в мире, которая получила вакцину от коронавирус компаний Pfizer и BioNTech.

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