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Польша разрешила Украине купить COVID-вакцину по ее квоте, - Резников

Новина українською → Киев, Пятница 05 февраля 2021 22:28
Польша разрешила Украине купить COVID-вакцину по ее квоте, - Резников Фото: Алексей Резников (wikipedia)
Автор: Дмитрий Левицкий

Польша дала возможность Украине купить вакцину от коронавируса по ее европейской квоте. Квота позволяет закупить COVID-вакцину по "хорошей цене".

Об этом рассказал вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Укринформ".

"Каждая страна ЕС имела возможность по соответствующим квотам закупить вакцину по неплохой цене. Польша дала возможность Украине купить определенное количество доз в рамках своей квоты. Мы признательны польской стороне за поддержку", - сказал министр.

Напомним, на днях вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несколько стран ЕС согласились перепродать Украине вакцину от коронавируса. Однако она не рассказала, о каких именно странах идет речь.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что Украина планирует выкупить излишки COVID-вакцин у стран Европейского союза.

Добавим, сегодня стало известно о том, что Украина договорилась с компаниями AstraZeneca и Novavax о поставках вакцин от коронавируса. Вакцины будут поставляться с территории Индии.

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