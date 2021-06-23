Польша вводит 10-дневный карантин для прибывающих из-за пределов "Шенгена"
Правительство Польши приняло решение ввести обязательный 10-дневный карантин для путешественников, прибывающих из стран, не входящих в Шенгенскую зону. Освободиться от такого требования могут лишь полностью вакцинированные граждане.
Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска, передает The Guardian.
Положения о карантине не будут применяться к людям, которые полностью привиты, подчеркнул он.
Раньше Польша ужесточила правила въезда для путешественников из Великобритании. Пресс-секретарь Минздрава Войцех Андрусевич сообщил, что теперь путешественники, которые приезжают из Великобритании, будут проходить изоляцию в Польше в течение недели.
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский пояснил, что решение должно снизить риск передачи Дельта-варианта коронавируса.