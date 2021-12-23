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Польша вводит обязательную COVID-вакцинацию для медработников с 1 марта

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Польша, Четверг 23 декабря 2021 14:53
Польша вводит обязательную COVID-вакцинацию для медработников с 1 марта Фото: Польша вводит обязательную COVID-вакцинацию для медработников (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Польше планируется сделать вакцинацию от коронавирусной инфекции для медицинских работников обязательной с 1 марта 2022 года. Тем, кто уже вакцинировался, нужно будет сделать усиливающую дозу.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на RMF24.

"Работники сферы здравоохранения, фармацевты и студенты-медики с 1 марта должны быть полностью привиты от коронавируса", - отмечает издание, ссылаясь на распоряжении Минздрава страны.

При этом те, кто уже вакцинировался более полугода назад, с 1 марта должны прививаться усиливающей дозой.

"Во время эпидемии коронавируса применение таких превентивных мер оправдано в отношении этих групп, поскольку они непосредственно контактируют с пациентами", - аргументируют в ведомстве.

В свою очередь министр здравоохранения Адам Недзельский заявил, что выступает против того, чтобы невакцинированные врачи работали с пациентами.

"Сейчас есть значительные риски, что штамм "Омикрон" снова ускорит пандемию. Мы должны сделать все. И именно для этого нужны прививки. Они помогут избежать усложнения ситуации", - отметил министр.

Напомним, за сутки 21 декабря в Польше подтвердили 775 смертельных случаев от коронавируса. Это самый высокий показатель во время четвертой волны заболеваемости COVID в стране.

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