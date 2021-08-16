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Польша завтра передаст Украине 650 тысяч доз вакцины AstraZeneсa

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Киев, Понедельник 16 августа 2021 15:39
Польша завтра передаст Украине 650 тысяч доз вакцины AstraZeneсa Фото: новую партию вакцины AstraZeneсa получит Украина (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Завтра, 17 августа, польская сторона передаст Украине 650 тысяч доз вакцины AstraZeneсa. При этом стоимость перепроданных вакцин не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщил глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, ранее Польша отправила 1 млн доз вакцины Pfizer Австралии, 2,4 млн доз Испании и 600 тысяч доз Португалии. Также Норвегии отправили миллион доз вакцины Moderna.

Украинская сторона получит 650 тысяч доз вакцины AstraZeneсa. По словам главы Правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михала Кучмеровского, цены на перепроданные вакцины не разглашаются.

"Есть правило не потерять и не заработать. Отдельные страны покрывают расходы на транспорт, который мы организуем", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что всего Польша перепродаст Украине 1,2 млн доз вакцины AstraZeneсa.

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