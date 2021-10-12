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В Польше за неделю суточное количество COVID-больных выросло на 60%

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Польша, Вторник 12 октября 2021 19:46
В Польше за неделю суточное количество COVID-больных выросло на 60% Фото: в Польше за неделю суточное количество COVID-больных выросло на 60% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Только за последнюю неделю, в Польше суточное количество инфицированных коронавирусом лиц выросло на 60%. В конце октября в стране могут фиксировать до 5 тысяч случаев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

"Сегодняшнее количество инфицированных на около 60% больше, чем еще неделю назад", - заявил спикер Минздрава Войцех Андрусевич.

По словам Андрусевича, треть инфицирований зафиксирована в Люблинском и Подкарпатском воеводствах, которые граничат с Украиной. Сейчас там зарегистрирован самый низкий уровень вакцинации против коронавируса.

Представитель Минздрава Польши добавил, что до конца октября, суточное количество инфицированных может вырасти до 5 тысяч.

Сегодня же в стране полный курс вакцинирования прошли 19,6 млн человек, что состовляет чуть более половины населения Польши.

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