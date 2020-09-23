В Польше объявили о создании первого в мире лекарства от COVID-19        

Фармацевтическая компания из польского Люблина объявила о создании первого в мире лекарства от коронавируса COVID-19. Препарат создан на основе плазмы пациентов, которые выздоровели.

Об этом пишет "Польское радио".

Как заявили представители компании Biomed Lublin, лекарство содержит антитела, которые нейтрализуют коронавирус. На сегодняшней пресс-конференции было показано видео об эффективности нового препарата. Утверждается, что это лекарство останавливает COVID-19 на "очень высоком уровне".

Тем не менее, еще должны пройти клинические испытания препарата. Они будут проводиться в медицинских центрах Люблина, Бытома, Белостока и Варшавы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от COVID-19 появится в ближайшее время. По его словам, это займет от 4 до 8 недель.

"Я ускорил процесс с FDA (Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, - ред.)... У нас будет вакцина в течение нескольких недель. Это может быть четыре недели, может быть восемь недель... У нас есть много отличных компаний", - заявил он.

В то же время Европейская комиссия заключила уже второе соглашение о закупке вакцины от коронавируса. Контракт позволит всем странам-членам Евросоюза закупить до 300 млн доз вакцины. При этом они смогут предоставить зарезервированные дозы странам с низким и средним уровнем дохода.