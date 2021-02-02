ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Польше планируют вакцинировать 3 млн человек в первом квартале

Новина українською → Вторник 02 февраля 2021 02:15
В Польше планируют вакцинировать 3 млн человек в первом квартале Фото: вакцина (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Инна Собора

За первые три месяца 2021 года в Польше планируют вакцинировать от коронавируса 3 млн человек. Сейчас вакцинированы свыше 1,17 млн.

Об этом пишет "Польское радио".

Почти 200 тысяч граждан получили обе дозы вакцины. Также выявлено 871 побочную реакцию вакцинации.

"Несмотря на то, что были проблемы как с датой поставок, так и по количеству поставок, несмотря на необходимость введения различных изменений, наша консервативная политика реализации Национальной программы вакцинации позволила нам соблюдать наши декларации - прививки в среднем в течение месяца примерно для 1 млн человек, и в результате этого в первом квартале - для 3 млн поляков", - заявил премьер-министр Михаил Дворчик

Отметим, что население Польши всего составляет более 35 млн человек.

Напомним, в понедельник, 1 февраля, в Польше частично ослабили карантинные ограничения, которые были введены из-за пандемии COVID-19.

Ранее в Польше подтвердили первый случай "британского" штамма коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Польша Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19