ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Польше для поощрения вакцинироваться запустили лотерею с призами до 1 млн злотых

Новина українською →
Польша, Вторник 25 мая 2021 18:06
В Польше для поощрения вакцинироваться запустили лотерею с призами до 1 млн злотых Фото: в Польше для поощрения делать прививки запустили лотерею (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

В Польше запустили лотерею с призами в размере до 1 миллиона злотых (273 000 долларов США). Такой шаг призван поощрить людей делать прививки против COVID-19.

Об этом 25 мая на пресс-конференции сообщил чиновник, отвечающий за программу иммунизации, Михал Дворчик, передает Reuters.

"Мы проводим еще одну рекламную кампанию ... у нас привлечены спортсмены, привлечены актеры, привлечены влиятельные лица. Наряду с этими традиционными формами ... мы добавляем это дополнительное предложение", - сказал Дворчик, пояснив, что конкурс будет проводиться с помощью государственных компаний и оператора лотерей Totalizator Sportowy.

Каждый 2000-й человек, участвующий в лотерее, выигрывает 500 злотых, двое участников выигрывают миллион злотых и гибридный автомобиль.

Муниципалитетам также будет предложено соревноваться за то, чтобы получить самые высокие показатели вакцинации. Первые 500, которые достигнут 75% вакцинации жителей, получают 100 000 злотых.

Напомним, правительство Польши приняло решение начать вакцинацию 16-ти и 17-летних. Для того чтобы сделать прививку от коронавируса, им необходимо будет получить разрешение от законного опекуна.

Ранее в Польше появились первые случаи бразильского штамма коронавируса. Три случая бразильского варианта были обнаружены в Южном регионе Силезия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19