В Польшу прибыла крупная партия вакцины Pfizer

Всего страну прибыло 870 тысяч доз вакцины Pfizer. Сейчас их распределяют по пунктам вакцинации.

Кроме того, вакцина Pfizer - не единственная, которой отдают предпочтение поляки, чтобы как можно быстрее привить все население. Уже к 11 апреля в стране ожидают следующую партию вакцины от AstraZeneka в количестве 172 тысячи доз.

Также известно, что в Польшу до конца апреля доставят вакцины Pfizer, AstraZeneka и Moderna. Кроме того, в стране ожидают первую доставку вакцины Johnson&Johnson, которая популярна в США.