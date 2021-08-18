В Полтаве снова раздают билеты на футбольный матч за COVID-вакцинацию

Жители Полтавы на этой неделе имеют возможность получить билет на матч футбольного клуба "Ворскла". Для этого нужно сделать прививку от коронавируса в любом из пяти центров вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавскую ОГА .

Полтавчанам предлагают получить один из 1000 билетов на матч, который состоится 20 августа. Билеты распределили поровну между пятью полтавскими центрами вакцинации.

"Их получат в каждом из пяти полтавских центров вакцинации по 200 человек, которые первыми пришли прививаться против коронавируса", - заявили в ОГА.

Получить билет можно будет завтра, 19 августа, и в пятницу, 20 августа.

В каких центрах можно получить билет