В Полтаве снова раздают билеты на футбольный матч за COVID-вакцинацию
Жители Полтавы на этой неделе имеют возможность получить билет на матч футбольного клуба "Ворскла". Для этого нужно сделать прививку от коронавируса в любом из пяти центров вакцинации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавскую ОГА.
Полтавчанам предлагают получить один из 1000 билетов на матч, который состоится 20 августа. Билеты распределили поровну между пятью полтавскими центрами вакцинации.
"Их получат в каждом из пяти полтавских центров вакцинации по 200 человек, которые первыми пришли прививаться против коронавируса", - заявили в ОГА.
Получить билет можно будет завтра, 19 августа, и в пятницу, 20 августа.
В каких центрах можно получить билет
- Полтава, Торгово-развлекательный центр "Киев", улица Зеньковская, 6/1а, тел. 0950275177 (с 9 до 18 часов);
- Полтава, Дворец досуга "Листопад", улица Соборности, 58, тел. 0950275177 (с 9 до 16 часов);
- Полтава, обособленный корпус кардиологического диспансера, улицы Ивана Мазепы, 21, тел. 0950275177 (с 9 до 16 часов);
- Полтава, Дворец культуры железнодорожников, площадь Славы, 3Б, тел. 0950275177 (с 9:00 до 16:00);
- Полтава, Торгово-развлекательный центр "Мир", проспект Мира, 30А, тел. 0950275177(с 9 до 16 часов).
Напомним, в Украине за вакцинацию от коронавируса предлагают различные вознаграждения, в том числе билеты на концерт, футбол, а также бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр.