В Полтаве театры будут дарить билеты на спектакли за вакцинацию от коронавируса

В Полтаве решили поощрять к вакцинации от коронавируса новым способом. На выходных после прививки людям будуть дарить билеты в театр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОГА Олега Синегубова .

Билеты получат те, кто впервые будет делать прививки от коронавируса. Пригласить на спектакли таким образом решили Театр кукол и Театр имени Гоголя.

"Так, в субботу в центре вакцинации в ТРЦ" Киев "дарить 60 билетов на спектакль "Подземелье" в Театре кукол. В воскресенье 50 билетов подарит Театр имени Гоголя на спектакль "Тарас Бульба", кто получит первую прививку в центре вакцинации во дворце досуга "Листопад"", - говорится в сообщении.