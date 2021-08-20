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Получение COVID-сертификатов: Минцифры предупреждают украинцев о временных задержках

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Киев, Пятница 20 августа 2021 10:34
Получение COVID-сертификатов: Минцифры предупреждают украинцев о временных задержках Фото: министр цифровой трансформации Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украинцы могут получить цифровой COVID-сертификат в "Дие". Однако, граждане должны учитывать, что информация в приложении пока обновляется и процесс генерирования документов может занять некоторое время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова во время брифинга.

"Есть определенные технические вещи.. приложение обновляется и это может занять несколько часов или несколько дней..это зависит от Google, Apple..еще нужно несколько дней, чтобы приложение обновилось", - сказал он.

Напомним, ЕС принял решение о признании украинских COVID-сертификатов в приложении "Дия".

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