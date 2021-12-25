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Как получить дополнительную прививку в Украине: алгоритм от Минздрава

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Суббота 25 декабря 2021 17:48
Как получить дополнительную прививку в Украине: алгоритм от Минздрава Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Дополнительную дозу вводят для поддержания надлежащей защиты у людей, страдающих из-за тяжелых болезней. Их вакцинируют через месяц после завершения основного курса.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, дополнительной дозой прививают через 28 дней после завершения основного курса вакцинации. В то же время это касается людей, у которых из-за тяжелых болезней не сформировался надлежащий иммунитет.

Кто может получить дополнительную дозу вакцины:

  • онкобольные люди;
  • ВИЧ-инфицированные люди;
  • люди перенесшие трансплантацию органов или же стволовых клеток;
  • люди, страдающие аутоиммунными заболеваниями и получающие иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;
  • люди после химиетерапии и лучевой терапии;
  • люди, которые получали высокие дозы стероидов за месяц до вакцинации.

При этом если на момент вакцинации человек имел заболевание - у него есть возможность обратиться за советом к семейному врачу, чтобы он определил, необходима ли ему дополнительная вакцинация. В случае одобрения - получить направления и обратиться с ним в ближайший пункт или центр вакцинации, отметил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр здравоохранения Виктор Ляшко раскрыл все подробности ревакцинации и дополнительной прививки.

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