Как получить дополнительную прививку в Украине: алгоритм от Минздрава
Дополнительную дозу вводят для поддержания надлежащей защиты у людей, страдающих из-за тяжелых болезней. Их вакцинируют через месяц после завершения основного курса.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По словам Ляшко, дополнительной дозой прививают через 28 дней после завершения основного курса вакцинации. В то же время это касается людей, у которых из-за тяжелых болезней не сформировался надлежащий иммунитет.
Кто может получить дополнительную дозу вакцины:
- онкобольные люди;
- ВИЧ-инфицированные люди;
- люди перенесшие трансплантацию органов или же стволовых клеток;
- люди, страдающие аутоиммунными заболеваниями и получающие иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;
- люди после химиетерапии и лучевой терапии;
- люди, которые получали высокие дозы стероидов за месяц до вакцинации.
При этом если на момент вакцинации человек имел заболевание - у него есть возможность обратиться за советом к семейному врачу, чтобы он определил, необходима ли ему дополнительная вакцинация. В случае одобрения - получить направления и обратиться с ним в ближайший пункт или центр вакцинации, отметил министр.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что министр здравоохранения Виктор Ляшко раскрыл все подробности ревакцинации и дополнительной прививки.