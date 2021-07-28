Как получить вторую дозу в Украине, если вакцинировался за рубежом: объяснения Минздрава
Фото: Минздрав объяснил, как получить вторую дозу в Украине после прививки за рубежом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министерство здравоохранения рассказало, как закончить полный курс вакцинирования лицам, получившим первую дозу за рубежом. Также орган пояснил, какие документы необходимо иметь с собой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
На сайте министерства отмечается, что в первую очередь необходимо обратиться к семейному врачу с официальным документом, удостоверяющим данные о введении первой дозы препарата против коронавируса за рубежом.
Документ должен соответствовать требованиям:
- указаны: название препарата, дата, серия, место проведения;
- должен быть заверен медицинским учреждением или же врачом, проводившим вакцинирование;
- перевод на украинский в произвольной форме.
Во время следующего шага необходимо обратиться в ближайший пункт прививки, где будет доступен необходимый препарат.
Стоит отметить, что срок между первым и вторым введением вакцин составляет:
- AstraZeneca - 12 недель;
- Comirnaty/Pfizer - 21-28 дней;
- CoronaVac/Sinovac - 14-28 дней;
- Moderna - 28 дней.