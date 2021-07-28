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Как получить вторую дозу в Украине, если вакцинировался за рубежом: объяснения Минздрава

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Киев, Среда 28 июля 2021 20:12
Как получить вторую дозу в Украине, если вакцинировался за рубежом: объяснения Минздрава Фото: Минздрав объяснил, как получить вторую дозу в Украине после прививки за рубежом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство здравоохранения рассказало, как закончить полный курс вакцинирования лицам, получившим первую дозу за рубежом. Также орган пояснил, какие документы необходимо иметь с собой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

На сайте министерства отмечается, что в первую очередь необходимо обратиться к семейному врачу с официальным документом, удостоверяющим данные о введении первой дозы препарата против коронавируса за рубежом.

Документ должен соответствовать требованиям:

  • указаны: название препарата, дата, серия, место проведения;
  • должен быть заверен медицинским учреждением или же врачом, проводившим вакцинирование;
  • перевод на украинский в произвольной форме.

Во время следующего шага необходимо обратиться в ближайший пункт прививки, где будет доступен необходимый препарат.

Стоит отметить, что срок между первым и вторым введением вакцин составляет:

  • AstraZeneca - 12 недель;
  • Comirnaty/Pfizer - 21-28 дней;
  • CoronaVac/Sinovac - 14-28 дней;
  • Moderna - 28 дней.
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