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Как получить вторую дозу вакцины, если первая сделана за границей: ответ Минздрава

Новина українською →
Украина, Среда 18 августа 2021 12:19
Как получить вторую дозу вакцины, если первая сделана за границей: ответ Минздрава Фото: Как получить вторую дозу вакцины, если первая сделана за границей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украинцы могут получить вторую дозу вакцины от коронавируса в случае первой прививки за рубежом. Однако это можно сделать при определенных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр НСЗУ.

Какие документы необходимо иметь

Гражданин должен предъявить официальный документ, удостоверяющий данные о проведенной вакцинации первой дозой за границей.

В документе, заверенном тем учреждением или врачом, который проводил вакцинацию, должно быть: название, дата, серия вакцины, место проведения.

Также нужен перевод этого документа на украинский язык в произвольной форме.

Куда обращаться

С указанным документом надо обратиться к своему семейному врачу. Он внесет данные о получении первой дозы в электронную систему здравоохранения.

После чего можно обращаться в ближайший пункт прививания или в центр массовой вакцинации, где доступна необходимая вакцина.

Сроки введения второй дозы вакцины после первой прививки:

  • AstraZeneca - 12 недель,
  • Comirnaty/Pfizer - 21-28 дней,
  • CoronaVac/Sinovac - 14-28 дней,
  • Moderna - 28 дней.

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