Как получить вторую дозу вакцины, если первая сделана за границей: ответ Минздрава

Украинцы могут получить вторую дозу вакцины от коронавируса в случае первой прививки за рубежом. Однако это можно сделать при определенных условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр НСЗУ.

Какие документы необходимо иметь

Гражданин должен предъявить официальный документ, удостоверяющий данные о проведенной вакцинации первой дозой за границей.

В документе, заверенном тем учреждением или врачом, который проводил вакцинацию, должно быть: название, дата, серия вакцины, место проведения.

Также нужен перевод этого документа на украинский язык в произвольной форме.

Куда обращаться

С указанным документом надо обратиться к своему семейному врачу. Он внесет данные о получении первой дозы в электронную систему здравоохранения.

После чего можно обращаться в ближайший пункт прививания или в центр массовой вакцинации, где доступна необходимая вакцина.

Сроки введения второй дозы вакцины после первой прививки: