ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Японии из-за коронавируса госпитализирован член иностранной делегации на Олимпиаде

Новина українською →
Пятница 16 июля 2021 10:00
В Японии из-за коронавируса госпитализирован член иностранной делегации на Олимпиаде Фото: на Олимпийских играх первая госпитализация из-за коронавируса (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В Японии госпитализирова член иностранной олимпийской делегации. Это первая госпитализация из-за коронавируса на Олимпийских играх.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Член делегации Нигерии на Олимпийских играх, у которого в четверг вечером в японском аэропорту Нарита подвердили положительный результат на коронавирус, был доставлен в токийскую больницу.

"У человека в возрасте 60 лет были только легкие симптомы, но он был госпитализирован из-за преклонного возраста и ранее существовавших заболеваний. Это была первая госпитализация из-за COVID-19 посетителя, связанного с Олимпийскими играми. Пол человека и другие подробности не разглашаются", - пишет издание.

Напомним, участницу Олимпиады в Токио, представительницу Украины в гребном слаломе Викторию Ус отправили на самоизоляцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе