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В Японии из-за коронавируса госпитализирован член иностранной делегации на Олимпиаде

Автор: РБК-Украина

В Японии госпитализирова член иностранной олимпийской делегации. Это первая госпитализация из-за коронавируса на Олимпийских играх.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Член делегации Нигерии на Олимпийских играх, у которого в четверг вечером в японском аэропорту Нарита подвердили положительный результат на коронавирус, был доставлен в токийскую больницу.

"У человека в возрасте 60 лет были только легкие симптомы, но он был госпитализирован из-за преклонного возраста и ранее существовавших заболеваний. Это была первая госпитализация из-за COVID-19 посетителя, связанного с Олимпийскими играми. Пол человека и другие подробности не разглашаются", - пишет издание.

Напомним, участницу Олимпиады в Токио, представительницу Украины в гребном слаломе Викторию Ус отправили на самоизоляцию.

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Япония