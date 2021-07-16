В Японии из-за коронавируса госпитализирован член иностранной делегации на Олимпиаде

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Член делегации Нигерии на Олимпийских играх, у которого в четверг вечером в японском аэропорту Нарита подвердили положительный результат на коронавирус, был доставлен в токийскую больницу.

"У человека в возрасте 60 лет были только легкие симптомы, но он был госпитализирован из-за преклонного возраста и ранее существовавших заболеваний. Это была первая госпитализация из-за COVID-19 посетителя, связанного с Олимпийскими играми. Пол человека и другие подробности не разглашаются", - пишет издание.