В Японии намерены продлить чрезвычайное положение из-за COVID до 20 июня

Правительство Японии планирует продлить режим чрезвычайного положения, которое ввели из-за коронавируса, в Токио и восьми префектурах. Режим ЧП намерены продлить до 20 июня.

Об этом сообщает издание The Japan Times .

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга сообщил, что в пятницу правительство проведет консультации с экспертной группой по вопросу продления чрезвычайного положения, которое также будет распространяться на префектуры Хоккайдо, Айти, Киото, Осака, Хего, Окаяма, Хиросима и Фукуока.

"Заболеваемость коронавирусом снижается в некоторых районах, включая Токио и Осаку, но, в целом, ситуация крайне непредсказуема", - заявил премьер.