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В Японии намерены продлить чрезвычайное положение из-за COVID до 20 июня

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Токио, Четверг 27 мая 2021 14:52
В Японии намерены продлить чрезвычайное положение из-за COVID до 20 июня Фото: в Японии намерены продлить чрезвычайное положение из-за COVID до 20 июня (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство Японии планирует продлить режим чрезвычайного положения, которое ввели из-за коронавируса, в Токио и восьми префектурах. Режим ЧП намерены продлить до 20 июня.

Об этом сообщает издание The Japan Times.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга сообщил, что в пятницу правительство проведет консультации с экспертной группой по вопросу продления чрезвычайного положения, которое также будет распространяться на префектуры Хоккайдо, Айти, Киото, Осака, Хего, Окаяма, Хиросима и Фукуока.

"Заболеваемость коронавирусом снижается в некоторых районах, включая Токио и Осаку, но, в целом, ситуация крайне непредсказуема", - заявил премьер.

Напомним, Япония запретила въезд иностранцев из семи стран с 21 мая. Это связано с пандемией коронавируса.

Кроме того, во втором по величине городе Японии Осаке переполнены больницы пациентами с коронавирусом. В связи с этим врачи просят власти не проводить Олимпийские игры.

Добавим, что глава координационной комиссии Олимпиады Джон Коут ранее заявлял, что Олимпийские игры в Токио состояться в этом году, даже если власти введут чрезвычайное положение в японской столице.

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