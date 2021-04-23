В Японии одобрили использование препарата от артрита для лечения больных COVID-19

Консультативная группа при министерстве здравоохранения Японии одобрила противовоспалительный препарат от ревматоидного артрита Барицитиниб для лечения больных COVID-19 . Компания производитель подала заявку на его утверждение в декабре 2020 года.

Минздрав Японии утвердил Барицитиниб в качестве третьего препарата для лечения больных после Ремдесивира и Дексаметазона. Этот препарат относится к группе противовоспалительных и снижает реакцию иммунной системы на действие ферментов, способствующих воспалению и появлению повреждений суставов в случаях ревматоидного артрита.

С просьбой разрешить препарат для использования в лечении больных коронавирусом в декабре 2020 года к японскому регулятору обратилась дочерняя компания Eli Lilly & Co.

Барицитиниб разрешен в США для лечения больных COVID-19 в комбинации с Ремдесивиром. Препарат помогает блокировать проникновение вируса в клетки и снижает время восстановления и смертность в средних и тяжелых случаях.