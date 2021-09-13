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В Японии оценили эффективность вакцины Pfizer в 85-96%

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Япония, Понедельник 13 сентября 2021 05:52
В Японии оценили эффективность вакцины Pfizer в 85-96% Фото: в Японии оценили эффективность вакцины Pfizer в 85-96% (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

В Японии оценили эффективность вакцины Pfizer в 85-96%. Группа исследователей Киотского университета провела исследование, в ходе которого проанализировала данные более 10 тыс. заразившихся местных жителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Подавляющее большинство инфицированных оказались непривитыми, что позволило японским специалистам рассчитать эффективность препарата. Среди мужчин в возрасте от 20 до 60 лет эффективность вакцины от Pfizer оказалась на уровне 89,6-93,4%, среди мужчин старше 60 - на уровне 94,7-96,9%. Среди женщин в возрасте от 20 до 60 лет препарат показал эффективность в 85,4%-91,8%, а среди женщин старше 60 - 92,6-96,1%.

Японские специалисты подчеркнули, что исследование проводилось в период мощного распространения в стране штамма "Дельта", и предположили, что вакцина имеет достаточно высокую эффективность и против этого более заразного варианта.

В настоящее время по крайней мере 50% жителей Японии были привиты двумя дозами вакцины от коронавируса. В Японии применяются вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca, американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, а также американской компании Moderna.

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