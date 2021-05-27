В Японии предупредили об угрозе появления "олимпийского штамма" из-за проведения Игр

Председатель Союза японских врачей Наото Уэяма 27 мая предупредил, что проведение Олимпийских игр в Токио этим летом, где десятки тысяч людей могут собраться со всего мира, может привести к появлению "олимпийского" штамма коронавируса. Сейчас Япония пытается сдержать четвертую волну пандемии и готовится продлить чрезвычайное положение в большей части страны.

Наото Уэяма отметил, что существует опасность появления нового штамма, поскольку в страну съедутся люди из более 200 стран.

"Все разные мутантные штаммы вируса, которые существуют в разных местах, будут сосредоточены и соберутся здесь, в Токио. Мы не можем отрицать возможность даже нового штамма вируса, который потенциально может появиться после Олимпийских игр. Если такая ситуация произойдет, это может означать даже токийский олимпийский штамм вируса, что было бы огромной трагедией и чем-то, что может стать объектом критики даже в течение 100 лет", - сказал он на пресс-конференции.

Сейчас правительство готовится к продолжению действия чрезвычайного положения на большей части страны, которое изначально планировалось отменить 31 мая, вероятнее всего, до июня. Чиновники говорят, что ЧС могут отменить буквально за несколько недель до открытия Игр, которое запланировано 23 июля.

Член Международного олимпийского комитета Джон Коутс заявил, что Олимпиада может проводиться даже в условиях чрезвычайного положения. Однако Уэяма возмущен такими заявлениями.

"Что касается этих заявлений, жители Японии действительно очень сердятся на это, и это тем более касается медицинских работников", - сказал Уеяма.