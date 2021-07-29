В Японии призвали молодежь пройти вакцинацию от коронавируса
В Японии молодежь призывают пройти вакцинацию от коронавируса. Молодых людей обвиняют во всплеске заболеваемости в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Министр вакцинации Японии Таро Коно заявил изданию, что скорость вакцинации в стране менее важна, чем прививки для молодых людей.
По его словам, Япония перевыполняет свою цель по вакцинации от коронавируса - в день прививают миллион людей или 10 миллионов в неделю.
"Даже если мы немного сбавим темп, я буду в порядке. Скорее, нам нужно обратиться к молодым людям, чтобы они почувствовали, что им необходимо пройти вакцинацию. Если бы мы могли вакцинировать людей в возрасте от 20 лет или людей в возрасте от 30 на 80% или выше, это было бы хорошим числом для меня", - сказал Коно.
Он уточнил, что официальные лица будут обращаться к молодым людям по Интернету, чтобы бороться с дезинформацией о вакцинах. В настоящее время молодые люди имеют право на вакцинацию в рамках японской системы иммунизации, основанной в основном на возрасте, но многие не хотят этого.
При этом с среду в Токио зарегистрировано 3177 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем для города. С момента начала пандемии общее число новых случаев заболевания в японской столице составило 206 745 человек.