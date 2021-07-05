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В Японии ждут новую волну COVID-19 перед Олимпиадой: Вирус возвращается в Токио

Автор: Наталья Скороход

Перед проведением Олимпийских игр в Токио ожидают новую пятую волну коронавируса. Сообщается, что число новых случаев COVID-19 возросло из-за распространения штамма "Дельта" и толп на улицах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times.

Вирус возвращается в Токио", - сказал главный советник правительства Токио и директор Центра контроля и профилактики заболеваний Японского национального центра глобального здравоохранения и медицины Норио Омагари.

Издание отмечает, что в Токио стали выявлять больше случаев заражения коронавирусом "Дельта". Также

Напомним, Олимпийские игры в Токио могут провести без зрителей. Это произойдет, если количество новых случаев будет увеличиваться.

Ранее сообщалось, что в Японии распространяется Дельта-коронавирус. Его обнаружили у членов делегаций Олимпиады.

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