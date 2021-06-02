Япония объявила о начале массовой вакцинации перед Олимпиадой
Япония объявила о начале массовой вакцинации от коронавируса перед Олимпиадой. В стране планируют вакцинировать 36 миллионов пожилого населения за два месяца.
Об этом сообщает Associated Press.
В Японии врачи неоднократно заявляли, что проведение Олимпийских игр-2021 может оказаться пагубным для страны, поскольку уже сейчас фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Потому власти объявили о том, что планируют вакцинировать 36 миллионов пожилого населения до конца июля.
Сейчас в Японии вакцинируют по 500 000 вакцин в день, но обещают, что это число увеличится до миллиона.
"Используя новое оружие, называемое вакцинами, и принимая твердые превентивные меры, вполне возможно безопасно провести Олимпиаду", - заявили в правительстве.
Издание отмечает, что даже если властям удастся сдержать обещание, то вакцинация закончится уже после начала Олимпиады. К тому же, 70% населения Японии все равно останутся без прививок. Таким образом вакцинация не спасет страну от угрозы пандемии.
"Прививки нынешними темпами не помогут предотвратить заражение во время Олимпийских игр. Олимпийские игры могут спровоцировать глобальное распространение различных вариантов вируса", - заявил председатель Токийской медицинской ассоциации Харуо Одзаки.
Напомним, на Олимпийские игры в Японии могут допустить зрителей. Для этого они не должны болеть коронавирусом и быть привитыми.
Ранее сообщалось, что в Японии может появиться "олимпийский" штамм коронавируса. Новый вариант может появиться из-за того, что в Токио съедутся спортсмены со всего мира.