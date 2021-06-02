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Япония объявила о начале массовой вакцинации перед Олимпиадой

Автор: Наталья Скороход

Япония объявила о начале массовой вакцинации от коронавируса перед Олимпиадой. В стране планируют вакцинировать 36 миллионов пожилого населения за два месяца.

Об этом сообщает Associated Press.

В Японии врачи неоднократно заявляли, что проведение Олимпийских игр-2021 может оказаться пагубным для страны, поскольку уже сейчас фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Потому власти объявили о том, что планируют вакцинировать 36 миллионов пожилого населения до конца июля.

Сейчас в Японии вакцинируют по 500 000 вакцин в день, но обещают, что это число увеличится до миллиона.

"Используя новое оружие, называемое вакцинами, и принимая твердые превентивные меры, вполне возможно безопасно провести Олимпиаду", - заявили в правительстве.

Издание отмечает, что даже если властям удастся сдержать обещание, то вакцинация закончится уже после начала Олимпиады. К тому же, 70% населения Японии все равно останутся без прививок. Таким образом вакцинация не спасет страну от угрозы пандемии.

Напомним, на Олимпийские игры в Японии могут допустить зрителей. Для этого они не должны болеть коронавирусом и быть привитыми.

Ранее сообщалось, что в Японии может появиться "олимпийский" штамм коронавируса. Новый вариант может появиться из-за того, что в Токио съедутся спортсмены со всего мира.

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