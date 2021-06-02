Япония объявила о начале массовой вакцинации перед Олимпиадой

Япония объявила о начале массовой вакцинации от коронавируса перед Олимпиадой. В стране планируют вакцинировать 36 миллионов пожилого населения за два месяца.
Об этом сообщает Associated Press.
В Японии врачи неоднократно заявляли, что проведение Олимпийских игр-2021 может оказаться пагубным для страны, поскольку уже сейчас фиксируют рост заболеваемости коронавирусом. Потому власти объявили о том, что планируют вакцинировать 36 миллионов пожилого населения до конца июля.
Сейчас в Японии вакцинируют по 500 000 вакцин в день, но обещают, что это число увеличится до миллиона.
"Используя новое оружие, называемое вакцинами, и принимая твердые превентивные меры, вполне возможно безопасно провести Олимпиаду", - заявили в правительстве.
Издание отмечает, что даже если властям удастся сдержать обещание, то вакцинация закончится уже после начала Олимпиады. К тому же, 70% населения Японии все равно останутся без прививок. Таким образом вакцинация не спасет страну от угрозы пандемии.
Напомним, на Олимпийские игры в Японии могут допустить зрителей. Для этого они не должны болеть коронавирусом и быть привитыми.
Ранее сообщалось, что в Японии может появиться "олимпийский" штамм коронавируса. Новый вариант может появиться из-за того, что в Токио съедутся спортсмены со всего мира.