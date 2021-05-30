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Япония продлевает карантин: в стране обнаружили рекордную заболеваемость COVID-19

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Япония, Воскресенье 30 мая 2021 07:38
Япония продлевает карантин: в стране обнаружили рекордную заболеваемость COVID-19 Фото: карантин продлевают в Японии (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Японии власти объявили о продлении ограничений. Это связано с ростом случаев заболеваемости коронавирусом в стране.

Об этом сообщает Japan Times.

Последние ограничения в Японии должны были закончится в понедельник. Однако в пятницу в стране зафиксировали новый рекорд по заболеваемости коронавирусом - 1413 человек заболело за сутки.

В связи с этим в Японии продлевают чрезвычайный режим. Предполагается, что он продлится до 20 июня и будет действовать в префектурах Токио, Осака, Киото, Хиого, Аити, Фукуока, Хоккайдо, Окаяма и Хиросима.

В то же время, уже в субботу в правительстве заявили, что ограничительные меры против коронавируса могут быть сохранены, даже если чрезвычайное положение в связи с COVID-19 в Токио, Осаке и восьми других префектурах будет отменено, как было запланировано 20 июня.

"Правительство может сократить чрезвычайное положение до квази-чрезвычайных мер, которые позволят местным властям вводить ограничения, такие как требование о досрочном закрытии закусочных", - заявил главный секретарь Кабинета министров Кацунобу Като.

Он ометил, что сейчас очень важно сдерживать распространение вируса в стране. И добавил, что правительству необходимо будет рассмотреть способы улучшения ситуации с инфекцией, в том числе с помощью квази-чрезвычайных мер, даже после окончания чрезвычайного положения.

Еще один чиновник, член исполнительного совета Японской медицинской ассоциации Сатоши Камаячи отметил, что власти хотят подтвердить четкую тенденцию к снижению ситуации с инфекцией, прежде чем рассматривать вопрос об отмене чрезвычайной ситуации.

Напомним, в Японии продлили ограничения из-за коронавируса. Об этом заявили власти.

Ранее сообщалось, что коронавирус парализовал больницы мегаполиса в Японии. Врачи просят властей отказаться от Олимпиады.

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