Япония продлила режим ЧС из-за COVID до 20 июня в Токио и восьми префектурах

Власти Японии приняли решение продлить срок действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса в Токио и восьми префектурах до 20 июня. В правительстве отметили, что уровень заболеваемости COVID-19 в стране не снижается менее чем за два месяца до открытия летних Олимпийских игр.

Об этом заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга, передает Reuters .

"Мы приняли решение продлить режим ЧС в ряде префектур до 20 июня", - сказал японский премьер.

По его словам, режим ЧС продолжит действовать в Токио, Осаке, Киото, Хего, Фукуоке, Айти, Хиросиме, Окаяме и Хоккайдо.

Министр экономики Японии Ясутоши Нисимура, возглавляющий меры по борьбе с коронавирусом в стране, отметил, что в Токио и Осаке возросло число новых заболевших. "Есть опасения, что инфекция будет продолжать распространяться", - уточнил он.

Изначально планировалось, что режим ЧС будет отменен 31 мая. Однако неблагоприятная эпидемическая ситуация вынудила власти Японии продлить действие ограничительных мер.

Касаясь темы летних Олимпийских игр, Суга отметил, что власти Японии осознают обеспокоенность населения, связанные с их проведением в условиях пандемии. Он пообещал сделать все необходимое для того, чтобы провести безопасные и защищенные спортивные соревнования.