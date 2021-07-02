Япония ужесточит контроль на Олимпийских играх из-за распространения штамма "Дельта"

Известно, что шесть человек из делегаций прибыли в Японию, будучи зараженными Дельта-мутацией коронавируса.

Два случая были подтверждены среди олимпийской сборной Уганды. Четыре других случая были выявлены у делегации из Франции в феврале, у представителей Египта в апреле, у Шри-Ланки - в мае, а у представителей Ганы - в июне.

Тренер из Уганды получил положительный результат на COVID-19 по прибытию и был изолирован от остальной группы из девяти человек. Однако заболел еще один член команды, но позже.

Масахиса Сато, депутат верхней палаты сообщил, что команда из Уганды летела на том же самолете, что и около 80 человек из Катара. Он выразил обеспокоенность по поводу задержки с изоляцией людей, которые контактировали с инфицированными и сказал, что нужно контролировать все рейсы.

В результате правительство заявило, что спортсмены и другие лица, прибывающие для участия в играх из стран, которые считаются наиболее пострадавшими от вспышки Дельта-варианта, будут подвергнуты более строгому надзору до прибытия и в первые дни сразу после этого. Также было предложено усилить меры против COVID-19 в правилах приема спортсменов из-за границы для тренировок.

Правительство просит города изолировать людей, которые контактировали с людьми с COVID-19 сразу после прибытия, и чтобы этих людей доставили на тренировочные базы отдельно.