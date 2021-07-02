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Япония ужесточит контроль на Олимпийских играх из-за распространения штамма "Дельта"

Автор: Наталья Скороход

Власти Японии ужесточат контроль на Олимпийских играх-2021, которые пройдут в Токио. Стало известно о случаях заражения коронавирусом "Дельта" среди представителей олимпийских делегаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The japan times.

Известно, что шесть человек из делегаций прибыли в Японию, будучи зараженными Дельта-мутацией коронавируса.

выразил обеспокоенность по поводу задержки с изоляцией людей, которые контактировали с инфицированными и сказал, что нужно контролировать все рейсы.

В результате

Напомним, на Олимпийские игры допустят только местных болельщиков. Также решили ужесточить правила.

Ранее сообщалось, что в Токио не будет мест, для совместного просмотра Олимпийских игр. Это делают, чтоб избежать вспышек коронавируса.

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Олимпиада