ru ua
Пн, 20 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На портале "Дия" появились новые COVID-сертификаты: какие и как получить

Новина українською →
Киев, Понедельник 20 декабря 2021 19:55
На портале "Дия" появились новые COVID-сертификаты: какие и как получить Фото: COVID-19 сертификат в приложении "Дия" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На портале "Дия" появились сертификаты о выздоровлении от коронавируса, результате ПЦР-теста и для детей до 12 лет. Опубликована инструкция, как их сгенерировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал приложения "Дия".

Отмечается, что на портале "Дия" теперь можно сгенерировать сертификаты:

  • об отрицательном ПЦР-тесте;
  • о выздоровлении от коронавируса;
  • для детей в возрасте от 12 лет.

Чтобы получить один из этих COVID-сертификатов на портале "Дия" нужно:

  • авторизироваться любым удобным способом;
  • нажать "Услуги" - "Здоровье" - "COVID-сертификаты";
  • выбрать нужный тип сертификата;
  • поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных.

Разработчики напомнили, что COVID-сертификаты с портала "Дия" можно распечатать или сохранить на гаджет в формате PDF.

Напомним, о появлении в приложении "Дия" сертификатов о выздоровлении и результате ПЦР-теста в начале ноября сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Дия
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе