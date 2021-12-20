На портале "Дия" появились новые COVID-сертификаты: какие и как получить

На портале "Дия" появились сертификаты о выздоровлении от коронавируса, результате ПЦР-теста и для детей до 12 лет. Опубликована инструкция, как их сгенерировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал приложения "Дия".

Отмечается, что на портале "Дия" теперь можно сгенерировать сертификаты:

об отрицательном ПЦР-тесте;

о выздоровлении от коронавируса;

для детей в возрасте от 12 лет.

Чтобы получить один из этих COVID-сертификатов на портале "Дия" нужно:

авторизироваться любым удобным способом;

нажать "Услуги" - "Здоровье" - "COVID-сертификаты";

выбрать нужный тип сертификата;

поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных.

Разработчики напомнили, что COVID-сертификаты с портала "Дия" можно распечатать или сохранить на гаджет в формате PDF.