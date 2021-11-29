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В Португалии штаммом "Омикрон" заразились 13 игроков футбольного клуба

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Португалия, Понедельник 29 ноября 2021 16:15
В Португалии штаммом "Омикрон" заразились 13 игроков футбольного клуба Фото: в Португалии 13 игроков футбольного клуба заразились штаммом "Омикрон" (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В Португалии 13 игроков футбольного клуба "Белененсеш" заразились новым штаммом коронавируса "Омикрон". Своих одноклубников заразил футболист, который вернулся из Южной Африки в Лиссабон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В понедельник в Португалии было выявлено 13 случаев коронавируса, вызванного штаммом "Омикрон". Все они были обнаружены у игроков и сотрудников лиссабонского футбольного клуба "Белененсеш" после того, как один из футболистов вернулся из Южной Африки", - пишет издание.

Также уточняется, что о болезни стало известно во время субботнего матча с "Бенфикой". Игра была остановлена на второй минуте второго тайма после того, как на поле вышли только семь футболистов. Как выяснилось, остальных игроков отправили на самоизоляцию.

Симптомы болезни появились у спортсменов вскоре после контакта с игроком, который недавно вернулся из Южной Африки. В данный момент на самоизоляции находятся 44 представителя "Белененсеша"

В пресс-службе клуба отмечают, что большая часть игроков переносят заболевание бессимптомно.

Напомним, в ВОЗ оценили риск распространения штамма "Омикрон" на глобальном уровне.

Отметим, МИД Украины не советует ехать в семь стран Африки из-за штамма "Омикрон".

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