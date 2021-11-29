В Португалии штаммом "Омикрон" заразились 13 игроков футбольного клуба

В Португалии 13 игроков футбольного клуба "Белененсеш" заразились новым штаммом коронавируса "Омикрон". Своих одноклубников заразил футболист, который вернулся из Южной Африки в Лиссабон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"В понедельник в Португалии было выявлено 13 случаев коронавируса, вызванного штаммом "Омикрон". Все они были обнаружены у игроков и сотрудников лиссабонского футбольного клуба "Белененсеш" после того, как один из футболистов вернулся из Южной Африки", - пишет издание.

Также уточняется, что о болезни стало известно во время субботнего матча с "Бенфикой". Игра была остановлена на второй минуте второго тайма после того, как на поле вышли только семь футболистов. Как выяснилось, остальных игроков отправили на самоизоляцию.

Симптомы болезни появились у спортсменов вскоре после контакта с игроком, который недавно вернулся из Южной Африки. В данный момент на самоизоляции находятся 44 представителя "Белененсеша"

В пресс-службе клуба отмечают, что большая часть игроков переносят заболевание бессимптомно.