Последние две области выведут из "красной" зоны. Решение будет в ближайшее время

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что Волынская и Запорожская области могут выйти из "красной" зоны адаптивного карантина. Решение насчет этого будет принято комиссией в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

При этом в ведомстве напомнили, что на прошлой неделе был отменен "красный" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Сумской, Николаевской, Киевской и Черкасской областей.

"В ближайшее время будут рассмотрены вопросы возможной отмены "красного" уровня эпидопасности на территории Волынской и Запорожской областей", - заявили в Минздраве.