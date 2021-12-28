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Последние две области выведут из "красной" зоны. Решение будет в ближайшее время

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Вторник 28 декабря 2021 16:16
Последние две области выведут из "красной" зоны. Решение будет в ближайшее время Фото: Две области могут вывести из "красной" зоны в ближайшие дни (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что Волынская и Запорожская области могут выйти из "красной" зоны адаптивного карантина. Решение насчет этого будет принято комиссией в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

При этом в ведомстве напомнили, что на прошлой неделе был отменен "красный" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Сумской, Николаевской, Киевской и Черкасской областей.

"В ближайшее время будут рассмотрены вопросы возможной отмены "красного" уровня эпидопасности на территории Волынской и Запорожской областей", - заявили в Минздраве.

Напомним, ситуация с коронавирусом в двух "красных" областях - Волынской и Запорожской улучшилась.

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